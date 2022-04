La NVIDIA GeForce RTX 4090 sarà assetata di energia: si parla di 600W di TBP!

A poche ore dalla pubblicazione del rumor secondo cui NVIDIA avrebbe iniziato i test delle GeForce RTX 4090, sul web emergono nuovi rapporti che confermano delle voci già emersi in precedenza: le nuove GPU di NVIDIA saranno assetate di energia.

In un video publicato in rete, Moore's Law Is Dead spiega che la NVIDIA GeForce RTX 4090 avrà un TBP di 600W, con un incremento del 33% rispetto all’RTX 3090 Ti, per cui alcuni modelli custom arrivano fino a 516W.

Secondo quanto emerso, la RTX 4090 di NVIDIA potrebbe diventare la prima scheda della serie RTX 40 ad essere lanciata già nel corso del terzo trimestre del 2022, per mettersi in concorrenza con le Navi 33 di AMD.

Qualche giorno fa, il popolare leaker Kopite7Kimi ha pubblicato alcuni nuovi dettagli sulle NVIDIA RTX 40: la 4080 dovrebbe essere basata sulla GPU AD104-400 con VRAm da 12GB e velocità di 24Gbps, e sarà accompagnata dalla 4080 con 20GB di VRAM e 24GBps. Infine, la RTX 4090 dovrebbe avere la GPU AD102-300, ma a riguardo non sono emersi ancora molti dettagli.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non essere precisi al 100%. Ad ogni modo, restate su queste pagine per tutte le informazioni del caso.