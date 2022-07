NVIDIA GeForce RTX 4090 si avvicina a grandi passi: nuove conferme sul periodo di lancio

Solo pochi giorni fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa agli ID della RTX 40 di NVIDIA. Oggi, spunta un’altra indiscrezione sulla serie di GPU che il colosso di Santa Clara dovrebbe lanciare a breve.

A quanto pare, con il passare dei giorni assumono sempre più fondamenta i rumor che vogliono NVIDIA pronta a lanciare la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090, con la GPU AD102, ad ottobre di quest’anno. A far assumere ancora più forza a questa voce di corridoio ci ha pensato la notizia che vuole NVIDIA pronta a tagliare i prezzi delle RTX Serie 30 nel giro di pochi giorni: secondo molti potrebbe trattarsi di una mossa per liberarsi delle scorte in magazzino a preparare il terreno alla nuova GPU.

Il popolare leaker Greymoon55 sul proprio account ufficiale Twitter ha anche pubblicato una presunta roadmap che mostra proprio per la AD102 un annuncio a settembre e lancio il mese successivo. La quarta fonte a menzionare il lancio ad Ottobre 2022 della scheda grafica è Moore’s Law is Dead, un altro leaker di spicco del settore, mentre lo scorso mese il leaker Kopite7kimi aveva affermato che probabilmente la scheda grafica sarà lanciata all’inizio del quarto trimestre.

A livello di specifiche, la NVIDIA GeForce RTX 4090 dovrebbe sfoggiare un totale di 16.384 CUDA Core, ed arriverà con 96MB di cache L2 per un totale di 384 ROP. Non sono state confermate le velocità di clock, ma dato che sarà basata sul processo TSMC a 4nm, dovrebbe aggirarsi tra i 2 ed i 3 GHz. Per quanto riguarda la memoria, si parla di 24GB GDDR6X con velocità di 21 Gbps su un’interfaccia bus a 384 bit.