NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition cala ancora di prezzo in Europa: -9,2%

Cala ancora il prezzo in Europa della NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition. A rilevare i cambi sono stati i siti Videocardz e Wccftech, secondo cui in Germania negli ultimi due mesi la GPU - che al lancio aveva un prezzo di 1949 Euro - è stata commercializzata a costi significativamente più bassi rispetto a quelli consigliati.

Nella fattispecie, in questo inizio di maggio la differenza è stata del 9,2% rispetto all’MSRP.

Il sito web Videocardz ha pubblicato una breve cronologia dell’andamento dei prezzi in Germania della NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition: a Febbraio 2023 il costo è sceso a 1859 Euro (il 4,6% in meno rispetto a quello originale), per poi calare ulteriormente a Marzo a 1819 Euro (-6,7%) e Maggio 2023 (1769 Euro, -9,2%).

Probabile che NVIDIA abbia deciso di correggere il tiro alla luce della non rosea situazione economica che stanno attraversando molti paesi, a causa dell’inflazione. Ad influire però sono anche i tassi di cambio delle varie valute.

Qualche settimana fa abbiamo riportato su queste pagine anche i tagli di prezzo per le RTX 4090 e 4080 in Italia, dove le Founders Edition sono passate rispettivamente a prezzi di 1819 e 1399 Euro, con cali del 7 e 5 percento.