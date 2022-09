La NVIDIA GeForce RTX 4090 si mostra sul web a poche ore dal lancio

A poche ore dalla presentazione ufficiale delle nuove NVIDIA GeForce RTX 40, i colleghi di Videocardz hanno pubblicato quella che sembra essere una prima fotografia “ufficiale” dell’ammiraglia della linea: la RTX 4090.

L’immagine, che trovate in calce, conferma quello che si ipotizzava da tempo: si tratterà di una scheda grafica massiccia, con design più fresco rispetto alle RTX 30.

Le modifiche sono minori ma comunque importanti. La RTX 4090 dovrebbe mantenere il design BFGPU a triplo slot come la GeForce RTX 3090, ma sfoggerà un nuovo logo sulla parte anteriore. Le due ventole a sette pale invece saranno ancora più grandi, e si aggiungeranno ad un singolo connettore PCIe Gen 5.0 che soddisferà i requisiti di alimentazione e le quattro uscite display tra cui HDMI 2.1 e DisplayPort.

Nessuna conferma sulle specifiche, ma sul web in molti sostengono che la GeForce RTX 4090 utilizzerà 128 SM dei 144 SM, per un totale di 16.384 CUDA core, a cui si aggiungeranno 96MB di cache L2 ed un totale di 384 ROP. A livello di memoria, gli utenti dovrebbero poter godere di 24GB GDDR6X con velocità di clock di 21Gbps su un’interfaccia bus a 384 bit, con bandwidth di fino ad 1 TB/s. Per le conferme di rito bisognerà attendere ancora qualche ora.