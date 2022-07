NVIDIA GeForce RTX 4090, potenza pari a due 3090: test su 3DMark Time Spy Extreme

Già da oltre un mese di discute della potenza possibilmente mostruosa della NVIDIA GeForce RTX 4090, presumibilmente pari a due RTX 3090 combinate. Sarà davvero così? Nuovi rumor provenienti dai principali tipster del settore indicano proprio a numeri spaventosi per la prossima GPU ammiraglia del team verde.

Come riportato dal rinomato leakster kopite7kimi tramite Twitter, di cui potete vedere il thread originale in calce alla notizia, la RTX 4090 nel benchmark 3DMark Time Spy Extreme avrebbe raggiunto un punteggio GPU pari a oltre 19.000 punti, ovverosia circa il 90% in più rispetto alla RTX 3090 e 70% in più rispetto alla RTX 3090 Ti. Sulla carta è un salto davvero enorme che a diversi mesi dal lancio lascia ben sperare i fedeli fan di Jensen Huang e soci.

Ricordiamo dunque le specifiche tecniche al momento diffuse in rete dai tipster: si parla di un totale di 16.384 CUDA core, 96 MB di cache L2 e velocità di clock che dovrebbe superare i 3 GHz dato che viene utilizzato il processo produttivo 4N di casa TSMC. Lato memoria si parla poi di 24 GB GDDR6X con velocità di clock di 21 Gbps su un'interfaccia bus a 384 bit, per un massimo di 1 TB/s di larghezza di banda e un TDP valutato tra 450 e 500 W out-of-the-box. Ancora una volta, consigliamo di prendere questi dati con le pinze.

Qualche giorno fa abbiamo invece parlato del presunto periodo di lancio della RTX 4090.