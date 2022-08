NVIDIA GeForce RTX 4090 è già in produzione: avra 24 GB di memoria

A poche ore dalla pubblicazione dei nuovi rumor sulla NVIDIA GeForce RTX 4080, un nuovo documento suggerisce che il lancio della nuova generazione di RTX sarebbe ormai vicino.

Nella fattispecie, è emerso che la GeForce RTX 4090 sarebbe in produzione già da metà agosto. I documenti sono apparsi su Baidu Forums e mostrano che la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 potrebbe essere entrata nella fase di assemblaggio già dal mese corrente, il che è molto importante in quanto evidenzia come ormai la scheda tecnica sia ormai finalizzata.

Il documento mostra come data di produzione il 16 Agosto 2022, ma non è chiaro se si riferisca alla data in cui è iniziata o meno. Dalla stessa tabella si scopre anche che la scheda dispone di 24GB di memoria ed ha un totale di quattro uscite display che includono 3 Displayport ed una singola HDMI.

Sulla base di quanto emerso in precedenza, la NVIDIA GeForce RTX 4090 dovrebbe essere basata sulla GPU AD102-300, mentre la versione Ti presenterà il chip completo. La NVIDIA GeForce RTX 4090 utilizzerà 128 SM dei 144 SM per un totale di 16.384 CUDA core: a ciò si aggiungono 96MB di cache L2 ed un totale di 384 ROP. Non sono state confermate le velocità di clock, ma è probabile che superino i 3,0 GHz. A livello di memoria, sono previsti 24GB con velocità di clock di 21 Gbps su un’interfaccia bus a 384 bit.