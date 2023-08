La NVIDIA GeForce RTX 4090 è quattro volte più popolare della RX 7900 XTX: i dati di Steam

Nel nuovo aggiornamento sulle componenti hardware più popolari pubblicato da Steam, emergono delle importanti indicazioni sulla scheda grafica RTX 4090 di NVIDIA, che risulta essere molto più popolare dell’RX 7900 XTX di AMD.

Secondo i dati della piattaforma, infatti, le GPU NVIDIA rapresentano il 74,9% dell’intera base di utenti Steam che hanno deciso di prendere parte al sondaggio, mentre AMD è ferma al 15,93% ed Intel al 9,02%.

Per quanto concerne le GPU più popolari, la GeForce GTX 1650 ha ottenuto una quota superiore al 5,3%, seguita dalla RTX 3060 che si è fermata al 4,88%. Terzo posto per la GTX 1060 con una quota del 4,6%, mentre la RTX 2060 si trova al 4,10%. La GPU per laptop RTX 3060 si è piazzata al quinto posto con una quota del 3,76%.

Confinando l’analisi alle sole schede grafiche di fascia alta, la NVIDIA GeForce RTX 4090 detiene una quota dello 0,72%, superiore allo 0,66% del predecessore, l’RTX 3090. L’RTX 4080 è invece allo 0,47%, in calo rispetto alle percentuali del 2,46% e 0,85% dei predecessori, l’RTX 3080 e l’RTX 3080 Ti. La RTX 4060 Ti invece ha una quota di appena lo 0,23%, mentre la 3060 Ti si trova al 3,43%.

Come evidenziato dai colleghi di Wccftech, l’aspetto più impressionante è dato dal fatto che la 4090 è quasi quattro volte più popolare della AMD Radeon RX 7900 XTX che solo di recente ha fatto la sua comparsa nel database di Steam con una quota dello 0,17%.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la recensione della RTX 4090 a cura di Alessio Ferraiuolo.