NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti, nuovi rumor: 18176 core, 24GB di memoria e 600W di TBP?

Nuovi rumor rumor sulla scheda grafica GeForce RTX 4090 Ti di NVIDIA, ed ancora una volta a pubblicarli è stato il leaker Kopte7Kimi, che sul proprio account Twitter ha diffuso quella che sembrerebbe essere la scheda tecnica della GPU di cui si parla da tempo.

Secondo quanto affermato, la NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti dovrebbe sfoggiare una GPU AD102 con 256 core in meno rispetto alla variante completa con 18.432 core. Ciò si traduce in 18.176 core, con un incremento dell’11% rispetto alla RTX 4090, 96MB di cache L2 (+33% rispetto alla RTX 4090) e 24GB di memoria GDDR4.

È però previsto anche un aumento della bandwidth rispetto alla stessa RTX 4090: dalla scheda tecnica trapelata si legge che rispetto ai die da 21Gbps presenti sulla RTX 4090, la RTX 4090 Ti dovrebbe sfoggiare dei die da 24Gbps, che si tradurrà in una bandwidth fino a 1,15 TB/s, con un aumento di 150 GB/s rispetto alla variante Non-Ti.

Per quanto concerne il TBP, invece, dovrebbe essere di circa 600W, mentre il TGP potrebbe essere inferiore.

Nessuna informazione sulla data di lancio, ma per quanto riguarda il prezzo si parla di circa 2000 Dollari negli USA. Wcctech osserva come i prossimi eventi di riferimento del settore siano la GDC ed il GTC, e non è da escludere che NVIDIA sfrutti proprio l’eco mediatico di queste due fiere per presentarla in via ufficiale.

Nel frattempo, sono arrivate anche alcune conferme per la NVIDIA RTX 4050 e 4060, che potrebbero essere vicine.