NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti: spuntano nuove immagini, è un mattone!

Sono passati molti mesi da quando il presunto design della NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti è trapelato in rete, e finora della scheda grafica top di gamma del Team Verde non si è vista alcuna traccia sul mercato. Le cose, però, potrebbero cambiare molto presto: nelle scorse ore, infatti, la RTX 4090 Ti è tornata a mostrarsi con delle immagini dal vivo.

Le immagini sono state riportate da WCCFTech, che afferma di averle prelevate a sua volta dall'account di un leaker cinese specializzato in hardware e GPU. Secondo il portale sudcoreano, le fotografie, che potete vedere in calce a questa notizia, mostrano la RTX 4090 Ti di NVIDIA, che ovviamente non è ancora stata ufficializzata dal team verde.

Addirittura, secondo il leaker, quella nell'immagine sarebbe un primo prototipo della RTX 4090 Ti, che al momento non avrebbe avuto alcun seguito presso NVIDIA, forse a causa delle scarse vendite delle schede video RTX 4000 di nuova generazione. Ovviamente, ciò che più salta all'occhio delle immagini sono le dimensioni davvero colossali della GPU di fascia alta del team verde.

Pare infatti che la RTX 4090 Ti sarà più corta della RTX 4090 (d'altro canto, la RTX 4090 aveva delle dimensioni enormi, che le impedivano di entrare in molti case), ma al contempo che sia anche molto più spessa di ogni altra GPU di NVIDIA che abbiamo mai visto in commercio. In totale, la scheda arriva ad un totale quattro slot in verticale, contro i 2 o 2,5 slot delle varie versioni della RTX 4090.

Secondo WCCFTech, la scheda potrebbe essere un sample della RTX 4090 Ti o della misteriosa NVIDIA Titan Ada, che però sarebbe stata cancellata negli scorsi mesi. Secondo alcuni leak risalenti a fine 2022, la componente avrebbe avuto una GPU AD102 su un PCB PG136/139, per un totale di 18.176 CUDA Core, l'11% in più rispetto alla RTX 4090. La cache della scheda era pari a 96 MB L2, mentre la sua VRAM doveva essere da 24 GB di memoria GDDR6X.