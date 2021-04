NVIDIA GeForce RTX 4090 trapela interamente online? No, è un pesce d'aprile

Se nel corso delle ultime ore avete visto sui social network delle presunte immagini della scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090, di cui in realtà si vocifera realmente da tempo, dimenticate tutto: si tratta semplicemente di un pesce d'aprile.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e come si può vedere nel video pubblicato dal canale YouTube Captains Workspace, tutto è partito da un appassionato danese, che ha deciso di immaginarsi una mostruosa RTX 4090 con 48GB di VRAM e un design a 12 ventole (nonché 1000 watt). Il video è chiaramente ironico e strapperà sicuramente più di una risata a coloro che seguono il mondo delle GPU.

Insomma, nessuna reale novità in merito alla scheda video RTX 4090, che è tuttavia tornata al centro dell'attenzione mediatica grazie a questo scherzo. In ogni caso, ricordiamo che in queste ore ci sono stati svariati altri pesci d'aprile degni di nota. Infatti, rimanendo in ambito tech, Razer ha presentato Rapunzel, "in grado" di sincronizzare i capelli come se si trattasse di LED RGB.

Non possiamo inoltre non citare quanto fatto da Volkswagen, che ha fatto credere di voler diventare Voltswagen in USA. Infine, se non lo avete ancora fatto, potreste voler dare un'occhiata al pesce d'aprile ideato dalla nostra sezione Tech.