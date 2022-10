NVIDIA GeForce RTX 4090 usate per hack password: può bastare meno di un'ora!

Nella nostra recensione di NVIDIA GeForce RTX 4090 abbiamo spiegato approfonditamente come la scheda grafica sia mostruosa lato gaming. Tuttavia, c’è anche chi usa la scheda video ammiraglia di ultima generazione anche per altri test molto interessanti: sapete che la RTX 4090 si può usare per hackerare una password?

L’analista di cybersecurity Sam Croley, sviluppatore di Hashcat, ha infatti testato la NVIDIA GeForce RTX 4090 con tale strumento per vedere quanto tempo ci avrebbe impiegato per scoprire password segrete della lunghezza pari a otto caratteri. A quanto pare, le sue prestazioni sono superiori di più del doppio rispetto alla RTX 3090.

Il tweet che vedete in calce alla notizia, pubblicato proprio da Croley, chiarisce difatti che il tempo stimato per una sola GPU NVIDIA RTX 4090 è di 6,1 ore. Se si combinano otto RTX 4090, dunque, è possibile hackerare una password in meno di un’ora. Questi numeri sono incredibili se si considera che la password tipica hackerata è composta da numeri, lettere maiuscole, minuscole e simboli, ma anche che la RTX 4090 riesce ad affrontare in tali tempistiche protocolli di autenticazione come NTLM (New Technology LAN Manager) di Microsoft.

Qualcuno potrebbe temere per il peggio, ma bisogna rasserenarsi: non basta acquistare una RTX 4090 per diventare degli hacker e compromettere la sicurezza di qualsiasi account, bisogna anche sostenere costi elevati per l’energia elettrica. In altri termini, un set di schede video RTX 4090 per l’hacking richiederebbe diverse migliaia di dollari di spesa per riuscire a sostenere la potenza di calcolo sul fronte energetico. Insomma, le probabilità di essere vittima di un attacco hacker in questo modo a oggi sono praticamente inesistenti.

Nel frattempo, la RTX 4090 è già vittima degli scalper.