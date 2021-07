NVIDIA GeForce RTX Serie 40, design finalizzato: ecco quale sarà il processo produttivo

Dopo aver appreso dell'importante passo in avanti su architettura ARM grazie alle tecnologie RTX, NVIDIA torna sotto i riflettori per una nuova ondata di indiscrezioni sulla prossima generazione di schede video da Gaming.

Parliamo naturalmente delle nuove RTX Serie 40, nome in codice Ada Lovelace, il cui design, a quanto pare, sarebbe stato ormai ultimato. Secondo quanto emerso e suggerito dal noto tipster Greymon55, Ada Lovelace è ormai a un punto di svolta e sarà basata su nodo TSMC a 5 nanometri. Non abbiamo ancora informazioni sulla tecnologia utilizzata, quindi non sappiamo se si tratta di nodo N5 o N5P.

Nonostante il leaker sembri estremamente certo di quanto affermato, ricordiamo che siamo ancora nel campo dei rumor e quindi di informazioni da prendere con tutta la cautela del caso.

Tante finora le ipotesi sulle schede video che succederanno ad Ampere. Di recente, anche kopite7kimi aveva provato a dare la sua versione, confermando il nodo a 5 nanometri ma sostenendo che la nuova strategia di NVIDIA si sarebbe potuta basare anche e soprattutto sulle performance delle GPU AMD RDNA3. Tale strategia, sempre secondo il tipster, non lega necessariamente Lovelace alla Serie 40 di NVIDIA.

Secondo Moore's Law is Dead infine, anche se le schede RDNA3 dovessero superare in termini di performance la Serie 40 di NVIDIA, queste ultime potrebbero comunque avere la meglio in termini di prezzo, soprattutto in pieno shortage.