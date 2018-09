NVIDIA GeForce RTX sui notebook? Arriveranno solo nel 2019, probabile presentazione al CES

Con ogni probabilità, non vedremo notebook con GeForce RTX prima del 2019. Anche se in molti sono in attesa dell'arrivo delle nuove GPU sui laptop, sembra proprio che bisognerà aspettare la fine del 2018 per vederli.

Durante l'IFA di Berlino, abbiamo incontrato diversi partner di NVIDIA, e alcuni di questi ci hanno confermato che dovremmo aspettare almeno l'inizio del prossimo anno per vedere laptop basati su RTX 2080-2070 nelle varianti Max-Q, o comunque indirizzati ai portatili. Questo va a smentire gli ultimi rumor che volevano l'arrivo della nuova generazione di portatili da gaming già alla fine dell'anno. Una tempistica di questo tipo appare anche piuttosto logica, visto che i modelli desktop non sono ancora arrivati in commercio.

A questo punto, l'occasione più probabile per la presentazione sembra essere il CES di Las Vegas, che potrebbe essere il palcoscenico perfetto per mostrare al mondo le nuove GPU nelle varianti laptop. In questo modo, NVIDIA potrebbe vedere l'arrivo dei nuovi prodotti già nella prima parte dell'anno, trainando le vendite dell'intero settore grazie all'importante novità.

Allo stato attuale non si conoscono ancora le specifiche e nemmeno come NVIDIA voglia arginare il TDP delle varianti desktop. All'interno di un portatile lo spazio è ristretto, ma è anche vero che, per quanto si è visto finora, le prestazioni con Ray Tracing disattivato promettono molto bene, possibile quindi che il balzo prestazionale rispetto alle attuali GPU Max-Q potrebbe essere più marcato di quanto si possa pensare.