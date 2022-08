NVIDIA: tutto sulla nuova generazione, dalla RTX 4090 alla RTX 4050

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un crescendo di rumor e smentite sulla nuova stagione di schede video, ormai alle porte e su cui abbiamo provato a fare ordine nel nostro recente speciale sulle nuove RTX Serie 40 di NVIDIA.

In attesa di conferme ufficiali e del lancio delle prime schede next-gen, vi proponiamo il nostro approfondimento video sul canale YouTube di Everyeye.it. Lo trovate, come sempre, in apertura a questa notizia.

In questo contributo troverete tutto ciò che è emerso negli ultimi mesi, quindi le specifiche più aggiornate possibile, eccezion fatta per gli ultimi rumor sulla RTX 4070 ancora più potente del previsto, poiché si tratta di indiscrezioni particolarmente dibattute per via dell'enorme salto generazionale che si verrebbe a creare in seno alla fascia medio-alta e anche per l'eccezionale somiglianza con le specifiche associate alla RTX 3070 Ti nelle scorse giornate.

Insomma, sebbene manchi davvero poco all'apertura delle danze con un lancio iniziale che dovrebbe prevedere la sola RTX 4090, immergiamoci in tutte le possibili specifiche della Serie 40, dalla top di gamma fino alla rumoreggiata best buy RTX 4050, che potrebbe rappresentare la prima scheda mainstream a puntare sfacciatamente sul target di gioco a 1440p grazie a una scheda tecnica davvero interessante.