NVIDIA, GPU GeForce con Ray Tracing su smartphone: ecco le dichiarazioni di Huang

Nel corso del keynote di AMD al Computex 2021, in cui Lisa Su ha letteralmente rubato la scena con una serie di incredibili annunci, abbiamo avuto modo di scoprire le prime curiosità sui nuovi chip Samsung Exynos con grafica AMD.

Non poteva ovviamente mancare il commento a caldo del team verde. NVIDIA, ancora in corsa per l'acquisizione di ARM, al momento propone come unica soluzione in ambito mobile la sua piattaforma di cloud gaming GeForce Now. La soluzione attualmente in cantiere nei laboratori Samsung potrebbe davvero avviare quel processo che cercherà di colmare il divario prestazionale fra il settore mobile e i sistemi desktop, ma per il momento siamo ancora nel campo delle ipotesi.

In ogni caso, appare ben chiaro che la direzione della partnership fra Samsung e AMD sia quella di iniziare un percorso di avvicinamento al mondo del gaming. A proposito della possibilità di implementare un processore grafico GeForce con Ray Tracing all'interno di un SoC per smartphone, Jensen Huang di NVIDIA ha affermato che probabilmente non sarebbe la più brillante delle idee, perlomeno al giorno d'oggi. In particolare, Huang ha detto che "I giochi in Ray Tracing sono relativamente grandi, a essere onesti. Le librerie sono larghe e ci sarà un tempo per questo. Quando i tempi saranno maturi potremmo valutarlo".

Come suggerito dalla fonte, è possibile che Huang ritenga necessari ancora alcuni cicli di miniaturizzazione e dunque diverse generazioni, prima di poter valutare l'implementazione di sistemi in grado di fornire simili prestazioni su smartphone. Discorso a parte merita quanto intrapreso da AMD e Samsung, già al lavoro su nodo a 5 nanometri. Ovviamente, l'acquisizione di ARM darebbe un'enorme spinta in questi termini, dando a NVIDIA anche i presupposti per l'apertura di fabbriche proprietarie. Anche su questo però, Huang è ancora scettico: "C'è una differenza sostanziale fra una cucina e un ristorante. C'è una differenza fra una fabbrica e una fonderia. Potrei aprire una fabbrica, non c'è dubbio, così come potrei fare una cucina, ma non sarebbe un buon ristorante. Puoi fare una fabbrica, ma non sarà una buona fonderia. Questo mercato non è affatto semplice, il lavoro di TSMC non è facile, e non diventerà certamente più facile".

In conclusione, la visione di NVIDIA per il mercato mobile, ma non solo, è quella di fornire un sistema affidabile per il cloud gaming, prima ancora di pensare al rendering in locale: "Questo è il modo in cui vogliamo raggiungere i dispositivi Android, Chrome, iOS, MacOS, Linux, tutti i tipi di device, che si tratti di una TV o di un dispositivo mobile o un PC. Penso a questo per noi, al momento questa è la migliore strategia".