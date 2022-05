NVIDIA, la GPU Hopper GH100 è in vendita: costa quanto un'automobile

NVIDIA ha lanciato la GPU Hopper nel corso della GTC di marzo, la sua conferenza dedicata all'HPC e alle tecnologie per datacenter. Come ogni scheda video per l'High-Performance Computing, la GPU Hopper GH100 non è pensata per i consumatori, ma una sua unità è finita sul sito web di un retailer giapponese ad un prezzo decisamente elevato.

Il portale VideoCardZ, infatti, riporta che il rivenditore giapponese GDEP Advance ha messo in vendita una GPU Hopper per l'esorbitante cifra di 4.745.950 Yen, ovvero circa 34.720 Euro. Tolte le tasse e i costi di spedizione, però, la scheda diventa un vero e proprio affare, con un costo di "soli" 31.540 Euro, più vicino a quello di un'automobile che al prezzo di una componente per computer.

La scheda, comunque, è dotata di una VRAM da 80 GB e viene venduta nel modello con connettore PCIe 5.0 e con raffreddamento passivo: viste le specifiche, ovviamente, la scheda è stata pensata per server e datacenter, e non certo per l'utenza consumer, che al massimo potrà rivolgersi alle schede video NVIDIA RTX 40 di nuova generazione, in uscita a fine 2022.

Il listing del rivenditore giapponese, comunque, ci dà un'idea del presunto MSRP delle schede server di NVIDIA, che spesso non viene nemmeno divulgato al pubblico. La GPU Hopper, comunque, è la prima ad utilizzare i chip a 4 nm di TSMC, che hanno garantito una miniaturizzazione tale da permettere alla scheda di contenere, in una dimensione di 814 millimetri quadrati, ben 80 miliardi di transistor.

Il bandwidth complessivo della memoria supera i 2 TB/s grazie all'interfaccia PCIe 5.0, integrata per la prima volta su una GPU NVIDIA e che potrebbe persino non essere presente sulle NVIDIA RTX 40 di nuova generazione. Il TDP complessivo della scheda video, incredibilmente, è di soli 350 W, decisamente inferiore rispetto a quello sviluppato dalle GPU di fascia alta di attuale generazione del produttore di Santa Clara.