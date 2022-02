NVIDIA, la nuova GPU per il mining è già vecchia: si basa su una scheda del 2017

Mentre Intel si sbottona sul proprio chip per il mining, anche altre compagnie del settore dell'elettronica di consumo sembrano interessate al mercato delle criptovalute. NVIDIA è certamente una di queste, tanto da avere in programma diverse GPU per il mining, sia per le grandi aziende che per i miner privati.

Solo qualche mese fa, NVIDIA ha messo in vendita la GPU per il mining più potente al mondo, al prezzo di "soli" 4.500 Dollari. Oggi invece, sono emersi alcuni dettagli relativi al CryptoMining Processor CMP 100HX di NVIDIA, una GPU da mining entry-level, grazie ad un leak riportato sul forum di PC_Shopping.

A quanto pare, in particolare, la componente userà una GPU Volta GV100, utilizzando un layout piuttosto simile a quello della scheda grafica NVIDIA Titan V uscita nel 2017, l'unica dotata di chip Volta GV100 ad essere stata rilasciata per il grande pubblico e ad avere degli output per il display. Ovviamente, visto che la CMP 100HX sarà una componente pensata per il mining, essa non avrà alcun output per il display, dunque non potrà essere collegata ad un monitor esterno per qualsiasi attività comunemente svolta da una GPU.

Per di più, la GPU CMP 100HX avrà un design passivo, il che significa che non è stata pensata per essere inserita nello chassis di un PC, ma in una mining rig che usa GPU in serie, oppure ancora in un server dedicato. Nonostante ciò, comunque, la GPU ha un connettore NV-Link, che non ha alcuna utilità nel mining.

Stando agli ultimi report, secondo quanto spiega VideoCardZ, la CMP 100HX ha un hashrate di 81 MH/s a 250 W, un risultato comparabile con quello della GPU Titan V, sulla quale d'altro canto l'intero chipset di CMP 100HX si basa. Non è tuttavia chiaro se la GPU da mining avrà la stessa configurazione di VRAM della Titan V, che montava 12 GB di memoria HBM2: in realtà, solitamente NVIDIA riduce la VRAM nelle GPU CMP, perciò possiamo aspettarci una configurazione da 8 GB o da 10 GB di VRAM.

La scelta di NVIDIA di effettuare una conversione di una vecchia GPU al campo CMP non deve comunque sorprendere: il mercato dei CMP, infatti, ha vissuto un lento declino fin dal secondo trimestre del 2021, probabilmente per via dell'incertezza dei guadagni del mining di criptovalute. Non è invece ancora chiaro quando NVIDIA inizierà a vendere la scheda CMP 100 HX.