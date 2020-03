NVIDIA, la GPU Technology Conference sarà un evento solamente online

Dopo avervi spiegato quali sono i principali eventi tech e auto cancellati o rinviati, torniamo a parlare delle preoccupazioni riguardanti il Coronavirus e di annunci da parte degli organizzatori.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e come scritto dalla stessa NVIDIA sul suo blog ufficiale, l'evento GPU Technology Conference, che sarebbe dovuto tenersi nella cornice del San Jose Convention Center, è stato "trasformato" in un evento esclusivamente online.

I vari keynote, che originariamente avrebbero dovuto tenersi fisicamente dal 22 al 26 marzo 2020, verranno quindi pubblicati online nel corso dei giorni coinvolti. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso delle prossime settimane e coloro che avevano acquistato i pass otterranno un rimborso completo.

"La decisione di spostare l'evento online anziché al San Jose Convention Center riflette quella che è la nostra massima priorità: la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, dei nostri partner e dei nostri clienti. [...] Siamo grati a coloro che hanno lavorato per realizzare questo evento e cogliamo l'occasione per ringraziarli per la loro comprensione in questo periodo insolito", ha scritto l'azienda californiana sul suo blog ufficiale.

Insomma, sempre più società stanno decidendo di cancellare, rinviare o comunque spostare online i propri eventi. Non possiamo sapere per quanto andrà avanti questa situazione, ma vi ricordiamo che Facebook ha già cancellato la sua F8, conferenza che avrebbe dovuto tenersi a maggio 2020.