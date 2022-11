NVIDIA: GPU-Z monitora ufficialmente i nuovi cavi delle RTX 4090

Mentre NVIDIA è alle prese con l'annosa questione dei cavi 12VHPWR, tra garanzia ed errore umano prendendo la storica decisione di accettare i rientri anche di queste ultime. Il rumore generato da questa vicenda, tuttavia, non trova riscontro nei numeri, con appena 50 casi all'attivo.

Nonostante ciò, l'ecosistema che gravita attorno al mondo dell'hardware PC continua a muoversi ed evolversi senza sosta. La novità del giorno riguarda GPU-Z, software per il monitoraggio della scheda video che ora, finalmente, supporterà anche il rilevamento dell'energia distribuita a partire dai connettori ATX di nuova generazione a 16-pin.

Questa novità andrà ad affiancarsi al già presente monitoraggio dei connettori tradizionali a 6 e 6+2 pin.

Come se non bastasse, sempre guardando in casa NVIDIA, il software ora fornirà pieno supporto alla RTX 4080 e alla RTX 3060 GDDR6X, oltre alla funzionalità di salvataggio e caricamento del BIOS per RTX 4080 e RTX 4090.

Il changelog completo della nuova build 2.51.0 è decisamente ricco e variegato e potrete trovarlo su TechPowerUp.

Nel frattempo, vi ricordiamo che abbiamo da poco messo le mani sulla nuova GPU Ada proposta dal team verde. Per sapere come se la cava, vi basterà dare un'occhiata alla nostra recensione della RTX 4080, che abbiamo messo alla prova nella sua variante custom Zotac AMP Extreme AIRO.