NVIDIA, dal GTC 2021 nuove conferme sulle prossime RTX 4000? Ecco l'indizio

Nel corso dell'evento GTC 2021, oltre alla presentazione della sua nuova CPU ARM per datacenter, NVIDIA ha mostrato anche la roadmap per il segmento professionale, che non manca di lasciarci qualche suggerimento sui prossimi appuntamenti lato consumer.

Nella slide infatti viene mostrato l'itinerario che l'azienda ha intenzione di seguire, nel settore data center, con le sue architetture per GPU.

Ecco che accanto all'attuale architettura Ampere, posizionata sul 2020, compare anche l'architettura Ampere Next intorno agli inizi del 2022. Se da un lato si tratta di pura speculazione, dall'altro le dinamiche passate ci permettono di ipotizzare quello che sarà il futuro anche per la gamma GeForce.

Dal momento che, per l'attuale architettura, NVIDIA ha presentato prima la GPU A100 e solo in seconda battuta sono arrivate sul mercato anche le schede video GeForce RTX di seconda generazione, possiamo dunque ipotizzare che quest'anno non ci sarà alcuna novità, o perlomeno non arriveranno nuove GPU da gaming con architettura Ampere Next, per le quali dovremo aspettare il 2022 o il 2023.

Non si tratta certamente di una novità per via della tradizionale cadenza biennale con cui vengono presentate le nuove architettura, perciò restiamo in attesa di scoprire cosa ci riserverà il prossimo futuro, soprattutto in vista dell'imminente arrivo sul mercato della nuova RTX 3080 Ti.