NVIDIA GTX 1170: secondo un presunto benchmark, sarà più veloce della 1080 Ti

Già da molto tempo, teorizzando le possibili specifiche della NVIDIA GTX 1170, si vociferava di come questa nuova GPU sarebbe stata nettamente migliore della 1080 Ti, scheda dalle prestazioni eccezionali. Un leak recente non solo lo conferma, ma la dipinge come sua subentrante.

Da quello che si vocifera in rete, la GTX 1170 dovrebbe avere 16GB di memoria GDDR6 e un clock speed che si avvicina ai 2.5 GHz, cifra paurosamente alta in confronto alle GPU di architettura Pascal e Volta. Su questo presunto benchmark, la scheda ha totalizzato un punteggio di 29752 nel 3DMark FireStrike, superando ad occhi chiusi la GTX 1080 Ti e la RX Vega 64. Parlando sempre di numeri, la GPU sembra essere più veloce del 65% della 1070 e del 38% della 1080.

Naturalmente si parla sempre di rumor, e alcuni valori non tornano nella scala d'insieme: in primis, dalle specifiche trapelate, la scheda sembra avere circuiti a 12nm, e qualcosa del genere potrebbe attestarsi intorno ad una velocità di soli 2 GHz; inoltre, il leak proviene non da uno screen di un PC, ma da una foto fatta ad esso, un processo alquanto sospetto. Se ci aggiungiamo che nel database 3DMark non esiste alcuna registrazione riguardante questo test, e che nell'immagine trapelata compare addirittura il nome della scheda (di solito nelle schede non rilasciate, il nome che compare è "generic VGA"), rimane tutto un grande dubbio, che potrà essere fugato soltanto appena NVIDIA annuncerà ufficialmente la sua serie 11.