NVIDIA GTX 1180 e 1170: lancio nel Q3 2018, parola del CEO di Power Logic

L’arrivo delle nuove GPU di NVIDIA è molto atteso dagli appassionati di tutto il mondo. Da un lato c’è molta curiosità sulle prestazioni della prossima generazione di schede video, dall’altro gli utenti attendono con ansia notizie sui prezzi delle nuove soluzioni.

Abbiamo parlato più volte delle prossime GTX 1180 e 1170, nonostante la penuria di informazioni che caratterizza questa fase dello sviluppo delle nuove GPU. Fino a quando i primi chip non arriveranno ai partner, momento in cui di solito iniziano ad arrivare i leak più affidabili, difficile avere più informazioni, del resto dalle parti di Santa Clara le bocche sono cucite in casa NVIDIA.

Non tutti però hanno adottato la politica della “tolleranza zero” nei confronti delle fughe di notizie, come nel caso di Hsu Wen-Fang, presidente di Power Logic, produttore di ventole per dissipatori per molte marche che realizzano GPU custom, come ad esempio EVGA. Di certo, si tratta di un manager ben informato sulle tempistiche di arrivo delle prossime schede video di NVIDIA. Nelle scorse ore, Hsu Wen-Fang ha affermato che Power Logic si aspetta un forte aumento del fatturato nella seconda metà dell’anno, grazie anche alla crescita nelle spedizioni di ventole per PC, che incidono per l’85% sul fatturato dell’azienda. Pur non menzionando direttamente NVIDIA nel suo discorso, il collegamento tra il “forte aumento del fatturato” annunciato e l’arrivo delle nuove GPU sembra plausibile, confermando ancora una volta che la presentazione delle prossime GTX 1180-1170 non è così lontana come indicato dal CEO di NVIDIA Jen-Hsun Huang, durante il Computex di quest’anno.