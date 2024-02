NVIDIA GTX Titan, il test 11 anni dopo: si può ancora usare per il PC gaming?

Sono passati una decina d'anni dal lancio della NVIDIA GTX Titan: la scheda video-monstre con architettura Kepler è stata infatti svelata dal Team Verde nel 2013. Ma come se la cava una GPU top di gamma di dieci anni fa alle prese con un gioco moderno? La risposta, purtroppo, non è delle migliori.

La NVIDIA GTX Titan è stata testata a una decina d'anni di distanza dal suo lancio internazionale dal sito web tedesco PCGameHardware.de, con un'operazione nostalgia che ha fatto tornare i fan ad un periodo in cui una scheda video di fascia alta (anzi, altissima) aveva un costo di 1.000 Euro circa. Il modello con architettura Kepler della GTX Titan aveva 6 GB di memoria GDDR5 su un bus a 384 bit, un totale di 2.688 Core, un clock massimo a 876 MHz e un TDP da 250 W. Non certo delle specifiche da top di gamma, se confrontata con gli standard attuali.

Ebbene, la scheda video flagship di NVIDIA del decennio scorso si rivela essere una componente estremamente antiquata oggi come oggi. Per esempio, la compatibilità con DirectX 12 è minima, dal momento che la scheda arriva solo alle specifiche minime consigliate e supporta le API grafiche di nuova generazione solo tramite emulazione software, molto meno efficiente del supporto nativo via hardware. Sfortunatamente, infatti, DirectX 12 è stato rilasciato nel 2015, due anni dopo il lancio della GTX Titan.

Proprio per questo motivo, molti titoli moderni non partono nemmeno sulla GTX Titan: giochi come Guardians of the Galaxy e Forza Horizon 5, per esempio, non si avviano sulla GPU top di gamma di dieci anni fa. Il problema, ovviamente, è condiviso con tutte le schede video con architettura Kepler, ma su una componente flagship estremamente costosa (per gli standard dell'epoca) il problema fa particolarmente specie. Per tutti gli altri titoli testati da PCGameHardware, comunque, i risultati non sono affatto dei migliori: molti videogiochi sono giocabili a 20-30 fps in 1080p con settaggi grafici a Ultra, ma la situazione peggiora drasticamente alzando la risoluzione a 1440p.