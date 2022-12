NVIDIA GTX Titan X, una versione 'beta' della scheda finisce sul mercato: le foto

Vi ricordate la GTX Titan X di NVIDIA, lanciata dal Team Verde nel lontano 2016? Ebbene, un fortunatissimo utente sembra essere riuscito a mettere le mani su un Engineering Sample della Titan X, che ci dà alcune interessanti informazioni sullo sviluppo di quella che, un tempo, era la GPU più performante di NVIDIA.

Un post su Reddit dell'utente Puzzlew, che trovate riportato in calce, mostra che la GTX Titan X in fase di Engineering Sample era pressoché identica a quella poi messa in commercio nel corso del 2016, fatto salvo un importantissimo dettaglio: la versione ES della scheda, infatti, ha meno output per il display della variante retail.

Nello specifico, se la GTX Titan X ha cinque output display, ovvero una porta DVI, una HDMI 2.0 e tre DisplayPort 1.4a, il sample ingegneristico, che pur doveva rappresentare una versione avanzata della scheda video (viste le sue marcate somiglianze con il definitivo messo in vendita da NVIDIA), aveva solo un output HDMI 2.0 e una porta DisplayPort 1.4a. Addirittura, Puzzlew ha spiegato che credeva di essere stato truffato con una versione fake della scheda video, dopo aver scoperto la mancanza di porte per l'output.

Solo l'intervento, sempre su Reddit, di un rappresentante di NVIDIA, ha poi chiarito che quello acquistato da Puzzlew è un engineering sample della GTX Titan X. Il rappresentante ha però ammesso che "non so da dove arrivi questo esemplare, ma spesso forniamo degli engineering sample ai nostri partner. Talvolta, sfortunatamente, queste schede grafiche finiscono sul mercato".

Al momento, purtroppo, la GTX Titan X ha ormai fatto il suo tempo: la scheda grafica, che qualche anno fa era considerata una delle più performanti in circolazione, oggi ha la stessa potenza di una GTX 1660 Ti. Lo stesso Puzzlew ha testato la GPU in Red Dead Redemption 2, con impostazioni massime, ed ha ottenuto un risultato di soli 38 FPS in 1080p.