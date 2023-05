NVIDIA ha 'guadagnato' più in un giorno solo che negli ultimi quattro anni

Mentre il Nasdaq è in profondo rosso in seguito ai fatti degli ultimi giorni e al secondo più grande fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti, NVIDIA continua a creare valore grazie alla sua tecnologia.

A far particolarmente scalpore è stato il dato sulla capitalizzazione di mercato della stessa giornata, in cui l'azienda ha aggiunto oltre 28 miliardi di dollari al suo market cap, una cifra pari all'utile netto registrato da NVIDIA dal 2019 a oggi. Del resto le prime sirene si sono iniziate ad avvertire già ad aprile, quando le vendite delle GPU per IA di NVIDIA sono salite di 20 volte facendo volare il titolo in borsa.



Per chiarezza, l'utile cumulativo dal 2019 a oggi ammonta a circa 25 miliardi, suddivisi in circa 4 miliardi per il 2019, meno di 3 per il 2020, altri 4 per il 2021, il clamoroso picco del 2022 con ben 9,7 miliardi e i 4,3 miliardi del 2023 (al 29 gennaio 2023).

Chiaramente, gran parte di questa situazione è dovuta al suo predominio sul mercato dell'hardware per l'Intelligenza Artificiale, non solamente per il segmento consumer ma anche e soprattutto con particolare attenzione alle workstation e ai datacenter. Non a caso, proprio in questi giorni è avvenuto anche l'annuncio delle prime spedizioni dei suoi sistemi client DGX H100, annunciati lo scorso anno e basati sul nodo avanzato 4N di NVIDIA e capace di sfiorare rispettivamente i 2.000 e 4.000 teraFLOPS in FP16 e FP8 sui Tensor Core di nuova generazione.