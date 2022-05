NVIDIA Hopper GH100: la GPU più potente al mondo si mostra in nuove immagini

Dopo aver scoperto l'altissimo prezzo di vendita della GPU NVIDIA Hopper GH100, che può essere acquistata a "soli" 30.000 Euro, oggi arrivano anche le prime foto dal vivo della scheda grafica per datacenter presentata da NVIDIA alla GTC 2022.

A pubblicare le fotografie è il portale CNET, che è incredibilmente riuscito a mettere le mani sia sulla scheda grafica NVIDIA Hopper che sulla GPU GH100 contenuta dentro la scheda stessa. La GPU Hopper, lo ricordiamo, è la prima al mondo ad essere prodotta con il nodo di TSMC a 4 nm: il tasso di innovazione della scheda è talmente elevato che nemmeno le GPU NVIDIA RTX 40 e le AMD Radeon RX 7000, entrambe in uscita a fine 2022, avranno un'architettura a 4 nm, limitandosi ad un nodo a 5 o 6 nm.

La tecnologia di miniaturizzazione della scheda video permette di incorporare fino a 80 miliardi di Transistor in una sola scheda, mentre il chip possiede anche una memoria HBM3 di nuova generazione. Inoltre, il chip H100 è costruito su un PCB PG520 che utilizza la tecnologia CoWoS di TSMC, decisamente simile a quella già utilizzata da Mac Studio e che permette di combinare la GPU Hopper GH100 con un design HBM3 a 6 stack.

Lo standard HBM3 per le memorie, inoltre, permette una VRAM fino a 80 GB con velocità da 3 TB/s, il triplo della scheda video più veloce in commercio (la RTX 3090 Ti di NVIDIA, che arriva a 1 TB/s di velocità). Il totale di CUDA Core della GPU, infine, è pari a 18.432. All'atto pratico, con la sua nuova GPU, NVIDIA ha superato la GPU GA102 del 225%, apportando una piccola rivoluzione al comparto dell'informatica per server e datacenter.