NVIDIA, Huang alza il tiro: mercato IA a quota 2mila miliardi in 4-5 anni

Il mercato dell'Intelligenza Artificiale è guidato in larga parte dalle soluzioni hardware di NVIDIA con un giro miliardario nella fornitura di macchine per datacenter. Non stupisce, quindi, che dalle parti del team verde si respiri parecchio ottimismo.

Lo stesso CEO, Jensen Huang, è da poco tornato sull'argomento condividendo le sue previsioni sul medio e lungo periodo.

Il timoniere di NVIDIA si è lanciato in un'interessante analisi sul mercato IA al World Government Summit di Dubai, dove ha spiegato che "siamo all'inizio di una nuova era, la base installata nei datacenter di tutto il mondo vale mille miliardi di dollari e nel giro di 4-5 anni avremo 2mila miliardi di dollari di datacenter ad alimentare software in giro per il mondo", con chiaro riferimento alle macchine in grado di accelerare i calcoli basati sull'intelligenza artificiale e all'IA generativa.

L'ottimismo di Huang è forte della posizione dominante di NVIDIA nell'alimentare i datacenter dedicati a questo scopo. Basti pensare che le GPU NVIDIA per l'IA costano il quadruplo di AMD e della sua proposta commerciale, ma non manca lo scetticismo. Anche di questo ha parlato il capo della compagnia, spiegando che evidentemente "ci sono degli interessi nello spaventare la gente su questa nuova tecnologia, nel mistificare questa tecnologia [...] e penso che sia un errore".