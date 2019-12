NVIDIA: Il CEO ha dichiarato la superiorità di GeForce RTX rispetto a PS5 e Xbox Series X

Durante la recente conferenza GTC China 2019, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha mostrato le nuove GPU GeForce RTX per mobile affermando che sono molto più veloci della prossima generazione di console come PlayStation 5 e Xbox Series X.

Nel corso della presentazione, Huang ha mostrato una diapositiva che confrontava un vecchio laptop da gaming basato su architettura Maxwell ed equipaggiato con GeForce GTX con un nuovo portatile basato su tecnologia Turing con la nuova GeForce RTX, sottolineando l'importanza della tecnologia Max-Q che ha ridotto il dispendio di energia a fronte di prestazioni migliori. In particolare la slide era incentrata sul confronto tra un Lenovo Y900 Gaming con GeForce GTX 980M e un Lenovo Y740 Gaming di nuova generazione con GeForce RTX 2080 Max-Q. Oltre a specificare il peso e le dimensioni del nuovo laptop, nell'immagine è stata specificata la superiorità di tale configurazione rispetto alle console che debutteranno nel 2020 come PlayStation 5 e Xbox Series X.

Al momento la scheda NVIDIA GeForce RTX 2080 Q-Max è quanto di più potente di possa trovare per il gaming mobile. Va da sa che il confronto fatto dal CEO della società è un chiaro segnale alla concorrente AMD, che sarà impegnata proprio nella produzione delle console di casa Microsoft e Sony. In questo momento però la sfida si configura solo sul piano del marketing, dato che le specifiche tecniche delle console non sono ancora state ufficializzate.

Intanto, in un recente intervista Phil Spencer ha parlato degli errori commessi da Xbox nell'attuale generazione. Tra gli elementi hardware più discussi per la prossima generazione di console primeggia invece quello sulla velocità degli SSD.