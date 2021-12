NVIDIA fa all-in sui laptop mainstream: arrivano RTX 2050, MX570 e MX550

Triplo fiocco "verde" in casa NVIDIA, dove si festeggia la nascita di non una, ma tre soluzioni mainstream per gaming e lavoro, con Ray Tracing e non, a partire dalla GeForce RTX 2050, dotata di tutto il necessario per il gioco e lo streaming.

Grazie, infatti, a tutte le tecnologie della famiglia NVIDIA RTX, tra cui Tensor Core e RT Core, sarà possibile giocare in tutta comodità in casa e fuori su laptop di ultima generazione compatibili con contenuti dotati di illuminazione e riflessi in Ray Tracing e con le tecnologie proprietarie legate al machine learning, tra cui il DLSS che permette di ottenere un boost nel framerate su tutti i titoli che lo supportano. Sotto la scocca troveremo una grafica dotata di 2048 Core CUDA e 4 GB di memoria video GDDR6. Tra l'altro, NVIDIA menziona espressamente la compatibilità con l'Encoder proprietario per beneficiare di tutte le tecnologie pensate per i broadcaster e gli streamer.

Inoltre, NVIDIA ha annunciato l'arrivo di MX570 e MX550, due soluzioni grafiche per accelerare le esigenze di chi è alla ricerca di soluzioni portatili ma veloci. Non è ancora chiaro quale sia la GPU nascosta sotto questi SKU, ma sappiamo che la MX550 è un corposo refresh della precedente MX450, mentre la MX570 è l'ultima evoluzione della serie e promette prestazioni mai viste prima per la categoria di competenza.

Accogliamo con entusiasmo queste novità, nonostante NVIDIA abbia confermato la presenza al CES 2022, sede in cui potrebbe avere spazio una nuova top di gamma per il segmento desktop, la chiacchierata RTX 3090 Ti.