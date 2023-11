NVIDIA inarrestabile: 18 nuovi giochi su GeForce NOW, anche col Game Pass

Mentre proseguono le offerte del Black Friday su NVIDIA Shield TV Pro, con prezzo scontato e GeForce NOW Ultimate in omaggio, il team verde prosegue nella costante e inesorabile aggiunta di nuovi giochi sulla sua piattaforma di cloud gaming.

Per il penultimo appuntamento di novembre 2023 con il GFN Thursday, a partire da giovedì 23 e per tutta la settimana, su GeForce NOW sono attesi ben 18 nuovi giochi. Stiamo parlando, nello specifico, di:

Breathedge (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Bridge Constructor: The Walking Dead (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Bus Simulator 21 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Chivalry 2 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

(Xbox, disponibile su PC Game Pass) Dungeons 4 (Epic Games Store)

Hexarchy (Steam)

Hearts of Iron IV (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

I Am Future (Epic Games Store)

Imagine Earth (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

The Invincible (Epic Games Store)

Land of the Vikings (Steam)

Saints Row IV: Re-Elected (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

(Xbox, disponibile su Microsoft Store) SHENZHEN I/O (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Supraland: Six Inches Under (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

The Surge 2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Thymesia (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Tropico 6 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

(Xbox, disponibile su Microsoft Store) West of Dead (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

In attesa di scoprire quali sorprese ci riserverà il mese di dicembre, dunque, appare chiaro come NVIDIA non abbia alcuna intenzione di mettere da parte il sodalizio vincente con Microsoft, che consente non solo di arricchire il catalogo dei SuperPod di NVIDIA, ma anche ai fan abbonati a entrambi i servizi di poter godere delle prestazioni maggiorate con RTX 4080 dei titoli altrimenti proposti alla potenza "base" di Xbox Cloud Gaming.

A questo proposito, ricordiamo che è ancora attiva anche la promozione che vi regala il Game Pass abbonandovi a GeForce NOW Ultimate.