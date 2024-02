NVIDIA inarrestabile in borsa: ha superato (per poco) sia Amazon che Google

Le previsioni di Jensen Huang sul futuro di NVIDIA e dell'IA potrebbero sembrare ottimistiche, ma i dati provenienti dalla Borsa americana le confermano in pieno. Nell'ultimo anno, infatti, le azioni di NVIDIA sono cresciute del 401%, in larghissima parte grazie proprio al settore dell'Intelligenza Artificiale.

Nulla di nuovo sotto il sole, se consideriamo che a maggio 2023 NVIDIA ha superato il trilione di Dollari in termini di capitalizzazione di mercato, e che da allora l'andamento del suo titolo azionario non ha fatto altro che migliorare. Nonostante un'economia americana e globale in rallentamento (se non addirittura in recessione), NVIDIA ha visto il suo valore azionario crescere a dismisura negli ultimi mesi.

Nelle prime settimane del 2024, riporta WCCFTech, le azioni di NVIDIA hanno continuato ad incrementare di valore, arrivando a sfidare quelle di altre grandi compagnie come Amazon e come Google. Addirittura, per qualche ora nella giornata di oggi, lunedì 12 febbraio, il Team Verde ha superato la capitalizzazione di mercato di Alphabet e del colosso dell'ecommerce di Seattle. Nelle scorse ore, infatti, il valore di NVIDIA è salito a 1,822 trilioni di Dollari, contro gli 1,819 di Alphabet e gli 1,802 di Amazon.

La compagnia di Santa Clara ha poi vissuto una lieve contrazione del suo valore azionario, tornando a scendere a 1,781 trilioni di Dollari. Al contempo, Google è salita a 1,813 trilioni e Amazon si è assestata attorno a 1,793 trilioni. Ciononostante, vale la pena sottolineare che NVIDIA ha superato Alphabet e Amazon in termini di valore complessivo di mercato, seppur brevemente, e ora si sta apprestando a raggiungere i due trilioni di Dollari di capitalizzazione totale, raddoppiando il suo valore in poco più di sei mesi. Al contempo, anche AMD sta beneficiando dell'effetto-IA sui mercati, tanto che la sua CEO Lisa Su è recentemente diventata miliardaria.

Secondo WCCFTech, i motivi dietro al successo di NVIDIA negli ultimi mesi sono diversi, ma vanno tutti ricondotti al boom dell'Intelligenza Artificiale: da una parte, NVIDIA continua a dominare nel mercato IA in termini di vendite dei chip; dall'altra, invece, sembra che le aziende che vogliono entrare nel settore non abbiamo delle vere e proprie alternative a cui rivolgersi per il proprio hardware, configurando il settore come una sorta di monopolio del Team Verde, in cui i player secondari come Intel, AMD e Microsoft faticano a restare al passo.