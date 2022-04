NVIDIA, questa incredibile mod riduce le temperature su tutte le RTX 3000

Ricordate lo youtuber che ha modificato una RTX 3070 Ti? Con il suo curioso raffreddamento alternativo si potevano abbassare le temperature delle memorie di 46 °C e qualcuno ha pensato di rendere il processo alla portata di tutti e per tutte le RTX Serie 30.

Infatti, lo stesso youtuber ha mostrato come sia possibile rendere l'intero processo ancora più semplice, attraverso una mod specificatamente ideata da CoolMyGPU, portale che commercializza piastre di rame disegnate per aderire ai moduli di memoria di tutta la gamma Ampere.

L'intero processo è visibile nel video che trovate in apertura, ma vi basti sapere che il processo, applicato alla RTX 3080 di DandyWorks, ha comportato una riduzione significativa delle temperature della scheda. In particolare, il prima e dopo in alcune attività è piuttosto eloquente:

- Prima 78 °C (GPU) /88 °C (Mem) - Dopo 75 °C (GPU) / 70 °C (Mem) Mining di Ethereum - Prima 65 °C (GPU) / 94 °C (Mem) - Dopo 58 °C (GPU) / 75 °C (Mem)

- Prima 65 °C (GPU) / 94 °C (Mem) - Dopo 58 °C (GPU) / 75 °C (Mem) OctaneBench - Prima 78 °C (GPU) / 92 °C (Mem) - Dopo 78 °C (GPU) / 76 °C (Mem)

Curiosamente, è possibile notare come questa modifica vada a influire in qualche modo anche sulla temperatura del chip, un vantaggio non da poco che, associato a una riduzione generalizzata di circa il 20% sulle temperature delle memorie, potrebbe seriamente garantire una maggiore longevità a queste schede.

Rispetto alla modifica amatoriale originaria, oltretutto, questo procedimento è reso più semplice dal contorno specificatamente disegnato per determinati modelli, nonostante il guadagno finale risulti inferiore.

Ricordiamo che si tratta di modifiche estremamente invasive, magari non al pari della mod sulla RTX 3070 con 16GB di VRAM, ma comunque rischiose se non si sa dove mettere le mani.