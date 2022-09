NVIDIA, inizia la campagna marketing delle RTX 40: pubblicato il teaser 'Project Beyond'

Dopo aver visto le prime immagini della RTX 4090 Ti, leakate sul web nelle scorse ore, è ora la stessa NVIDIA ad aprire le danze della campagna marketing delle schede grafiche RTX 40, il cui lancio dovrebbe essere previsto per la GTC 2022, tra il 19 e il 22 settembre.

Il breve teaser pubblicato da NVIDIA su Twitter, sfortunatamente, non ci mostra nulla delle GPU di nuova generazione della compagnia, ma avvia la campagna marketing "Project Beyond" in vista del reveal ufficiale delle schede video RTX 40, che dovrebbero essere annunciate ufficialmente durante il keynote di apertura della GTC 2022, che si terrà il 20 settembre prossimo.

A confermare il lancio delle NVIDIA RTX 40 alla GTC 2022 è stato lo stesso Jensen Huang, CEO della compagnia, che terrà personalmente la conferenza inaugurale della kermesse. Con ogni probabilità, alla GTC sarà svelata l'intera lineup delle GPU RTX 40, ma il lancio delle schede video verrà distribuito nel tempo tra l'ultimo trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023.

Ad ogni modo, la campagna di promozione delle nuove GPU sembra essere partita su tutti i canali della compagnia, mentre possiamo aspettarci ancora più teaser nei prossimi giorni, man mano che si avvicinerà l'evento di presentazione dei prodotti.

Sempre nel corso della GTC, comunque, NVIDIA potrebbe lanciare anche le nuove schede video della serie RTX 30, tra le quali dovrebbero figurare una RTX 3060, una RTX 3060 Ti e una RTX 3070 Ti con specifiche migliorate rispetto alle componenti attualmente in commercio. Vi ricordiamo infine che tutta la GTC sarà trasmessa in livestreaming, perciò sarà possibile seguire dal vivo tutti gli annunci di NVIDIA.