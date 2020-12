NVIDIA, interrotta la produzione delle RTX 2060 e RTX 2060 SUPER?

Nonostante la serie RTX 3000 sia praticamente introvabile a causa dell'elevata domanda, NVIDIA avrebbe interrotto la produzione delle GeForce RTX 2060 ed RTX 2060 Super. A svelarlo un sito russo, che cita alcuni rapporti.

Overclockers.ru, infatti, osserva che NVIDIA "ha completamente interrotto" la produzione di entrambe le schede e tutte le scorte disponibili sono state vendute ai partner. Nello stesso rapporto si legge anche che la serie 16xx di NVIDIA, tra cui figura la GeForce GTX 1660, presto sarà dismessa.

Di recente PC Gamer ha pubblicato uno studio di mercato in cui viene evidenziato che le schede RTX 2060 sono ancora disponibili in India su Amazon, Flipkart ed IT Depot, oltre che su Newegg. Alcuni rivenditori, in altri mercati, però le starebbero vendendo a prezzi esorbitanti, addirittura superiori ai 1000 Dollari.

Nel frattempo, secondo gli ultimi rapporti NVIDIA dovrebbe lanciare la GeForce RTX 3080 Ti da 20GB a Febbraio 2021, con l'RTX 3060 che potrebbe giungere nei negozi a Gennaio. Insomma, il periodo non è dei migliori per coloro che sono interessati ad acquistare una nuova GPU per i propri PC, ma a partire dai primi mesi del prossimo anno potrebbero arrivare delle interessanti novità, anche perchè si parla di una nuova serie di schede video della serie RTX 3000.