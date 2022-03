NVIDIA, Jensen Huang clamoroso: 'potremmo affidarci a Intel per i nostri chip'

La crisi dei semiconduttori è stata un vero e proprio terremoto per il mercato dell'elettronica di consumo, aprendo le porte a cambiamenti che nessuno si sarebbe mai aspettato. Dopo avervi parlato del piano di NVIDIA per arginare la crisi dei chip, oggi siamo testimoni di un'apertura clamorosa, quella all'utilizzo di chip Intel sulle GPU NVIDIA.

In una sessione di Q&A con la stampa che si è tenuta nelle scorse ore, infatti, il CEO dell'azienda Jensen Huang ha spiegato che NVIDIA sta considerando di affidarsi a Intel Foundry Services per i suoi prossimi prodotti. Si tratta di un annuncio totalmente inaspettato, soprattutto se consideriamo che le due aziende, entrambe con sede a Santa Clara, sono competitor e rivali sia nel mercato CPU che in quello delle GPU.

Huang ha spiegato che non esistono motivi contro la collaborazione con Intel: se fino ad oggi è stato pensabile mantenere un alone di mistero sulla roadmap futura dell'azienda e sulle tecnologie a cui essa sta lavorando, in questo momento NVIDIA è al corrente del fatto che le sue principali rivali, ovvero AMD e Intel, sono a conoscenza dei suoi progetti a breve e lungo termine. Caduti dunque i rischi di "copia" e di spionaggio industriale, viene meno anche qualsiasi pregiudiziale relativa a Intel, che in futuro potrebbe dunque collaborare con il Team Verde per alcuni prodotti.

Il CEO di NVIDIA ha anche detto che "la nostra strategia è di espandere la nostra base di fornitori con diversificazione e ridondanza su ogni singolo livello. Abbiamo diversificato il numero di nodi produttivi, abbiamo diversificato il numero di fornitori, e Intel è un nostro eccellente partner. Sono interessati al nostro utilizzo dei loro chip, e noi siamo molto interessati ad esplorare questa possibilità".

Huang ha tuttavia frenato rispetto ad ogni possibilità di collaborazione hardware tra Intel e NVIDIA, spiegando che il Team Verde si servirà del chipmaker solo per la sua produzione di base, esattamente come al momento fa con TSMC e Samsung, senza portare la collaborazione al livello successivo. Il CEO di NVIDIA, inoltre, ha anche spiegato che una collaborazione con Intel richiederà tempo, poiché "le discussioni con i fornitori richiedono molto tempo, e non si tratta solo di una questione di volontà. Bisogna allineare le tecnologie, i modelli di business, la capacità produttiva, i processi operativi e la natura delle compagnie stesse. Richiede molto tempo e un sacco di discussioni molto profonde".

Non è chiaro cosa abbia portato a questo cambio di direzione, peraltro piuttosto netto, di NVIDIA, che però ha spiegato di aver condiviso informazioni con Intel per anni e di non temere più alcuna forma di spionaggio industriale, operando essenzialmente a carte scoperte rispetto ai rivali. Rimane tuttavia anche possibile che l'hack di NVIDIA da parte del gruppo LAPSUS$, che ha portato a galla moltissimo materiale classificato dell'azienda, abbia giocato un ruolo centrale negli sviluppi degli ultimi giorni.