NVIDIA, Jensen Huang parlerà alla GTC: ecco la data, nuove GPU in arrivo?

LE recenti foto della GPU NVIDIA AD104 potrebbero suggerire l'imminente lancio di una o più schede video di fascia media e medio-alta per il team verde e il nuovo annuncio dell'azienda non fa che puntare nella medesima direzione.

NVIDIA, infatti, ha confermato la presenza del CEO Jensen Huang nel corso della GTC 2023, fissando il keynote per il 21 marzo 2023.

Non si tratta di una parentesi solitamente associata al gaming e infatti tra le indicazioni ufficiali si parla di metaverso, IA e cloud computing, senza mai menzionare direttamente l'hardware consumer, che al contempo però non viene neanche escluso in maniera categorica.

Dopotutto, le ipotesi più accreditate puntano al lancio perlomeno per la RTX 4070 intorno al mese di aprile e la conferenza di fine marzo potrebbe rappresentare il momento perfetto perlomeno per rivelare al mondo la sua esistenza.

Quanto alla rumoreggiata RTX 4060, invece, potrebbe essere necessario ancora qualche mese prima del suo arrivo sul mercato. In effetti, anche nelle precedenti generazioni, dopo il lancio iniziale, per il resto della lineup si è sempre osservato un rilascio progressivo.

In attesa del grande giorno, ricordiamo che di recente anche lo stesso Huang di NVIDIA si è espresso su ChatGPT, definendo il prodotto di OpenAI come "l'iPhone dell'IA".