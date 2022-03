NVIDIA lancia nuovi driver Game Ready 512.15, ottimizzati Ghostwire: Tokyo e altri giochi

Dopo avere annunciato l’arrivo del DLSS su Ghostwire: Tokyo con supporto a RTX, NVIDIA ha rilasciato l'ultimo driver GeForce Game Ready versione 512.15 tramite sito ufficiale e GeForce Experience per ottimizzare proprio il titolo di casa Tango Gameworks e altri videogiochi usciti di recente.

Avviando il software GeForce Experience sui vostri computer noterete la disponibilità dell’aggiornamento dei driver NVIDIA per le vostre schede video delle serie GTX, RTX e non solo. Questa nuova patch pesa 663,7 megabyte e introduce il supporto a RTX e DLSS proprio a Ghostwire: Tokyo, mentre la tecnologia NVIDIA DLAA arriva su Chorus, Jurassic World Evolution 2 e No Man’s Sky. Se siete interessati al titolo dai creatori di The Evil Within, eccovi la nostra recensione di Ghostwire Tokyo.

Ottimizzazioni varie giungono su Shadow Warrior 3 e Tiny Tina's Wonderlands; nel primo caso, il supporto al DLSS garantisce performance migliorate fino al 68% in 4K Performance. Infine, si segnala che anche il titolo open world Paradise Killer ora supporta NVIDIA DLSS, divenendo ora capace di offrire performance migliorate fino al 60% in 4K Performance.

Nel changelog completo appaiono anche numerosi bug fix relativi al supporto per la risoluzione nativa di display DVI e HDMI in caso di EDID non valido, o anche ai software NVIDIA Advanced Optimus, Adobe Premiere Pro e Solidworks Visualize Boost.