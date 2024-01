NVIDIA lancia un nuovo 'mostro' per l'IA: svelata la RTX 5880 Ada

Giusto un paio di giorni fa, vi abbiamo anticipato che NVIDIA avrebbe presto lanciato una nuova GPU. No, non si trattava di una scheda video da gaming, bensì di una componente dedicata al mercato IA con codename "Skinny Joe". Ora, la scheda è stata ufficializzata dal Team Verde: ecco tutte le specifiche della nuova RTX 5880 Ada.

La RTX 5880 Ada è una scheda video per l'IA pensata per evadere le sanzioni americane agli export di GPU NVIDIA verso la Cina: nello specifico, la componente non supererà i massimali di potenza stabiliti dalla Casa Bianca, il che permetterà al Team Verde di commerciarla anche sul territorio cinese. Ciò, però, non significa che il chip non sia un mostro di potenza.

Al contrario, la RTX 5880 utilizza una GPU AD102 in versione cut-down, con 14.080 CUDA Core, contro i 18.432 Core del chip "standard". Il numero totale di Streaming Multiprocessors scende così da 144 a 110 in totale: una riduzione del 23% rispetto al chip AD102 "pieno". In termini tecnici, insomma, la GPU dovrebbe collocarsi al di sotto delle RTX 5000 e 6000 Ada, che hanno rispettivamente il 10% e il 23% in più in termini di SM e CUDA Core (e che sono entrambe bloccate dal ban americano contro la Cina).

Sfortunatamente, NVIDIA non ha rivelato le frequenze della RTX 5880 Ada, anche se sappiamo che la GPu avrà 48 GB di VRAM GDDR6 su un bus a 384-bit, per un bandwidth complessivo di 960 GB/s (pari alla RTX 6000 Ada). Il numero di Tensor Core di quarta generazione sarà pari a 440 (contro i 400 della RTX 5000 Ada e i 568 della RTX 6000 Ada), mentre i Tensor Core di terza generazione saranno 110 (contro i 100 della RTX 5000 e i 142 della RTX 6000).

Infine, il Team Verde ha fornito anche alcuni benchmark della sua scheda video per l'IA destinata alla Cina. Con una potenza Single-Core di 69,3 TFLOPs, la RTX 5880 batte la RTX 5000 Ada, che arriva a 65,3 TFLOPs, ma si colloca ampiamente al di sotto della RTX 6000 Ada, che invece raggiunge i 91,1 TFLOPs. Le performance degli RT Core arrivano a 160,2 TFLOPs, contro i 151 della RTX 5000 Ada e i 210,6 della RTX 6000, mentre le prestazioni dei Tensor Core raggiungono i 1.108,4 TFLOPs: a confronto, la RTX 6000 Ada tocca i 1.457 TFLOPs, mentre la RTX 5000 Ada si ferma a 1.044,4 TFLOPs.