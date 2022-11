NVIDIA lancia gli sconti di Natale: in offerta schede grafiche RTX, laptop e monitor

Non c’è solo il Black Friday e Cyber Monday alle porte. NVIDIA infatti lancia oggi la promozione “Waiting for Xmas”, che dà il via al conto alla rovescia in vista di Natale con una serie di promozioni molto interessanti.

Con il Natale alle porte, infatti, il colosso di Santa Clara propone una serie sconti su schede grafiche GeForce RTX, laptop, monitor G-SYNC, sistemi desktop ed altro. Di seguito la lista completa fornita direttamente da NVIDIA:

Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3: disponibile presso Unieuro al prezzo di 999€

disponibile presso Unieuro al prezzo di 999€ Laptop HP VICTUS 16-D0038NL: disponibile presso Mediaworld al prezzo di 1.399€

disponibile presso Mediaworld al prezzo di 1.399€ Laptop MSI Gaming Vector GP66 12UH-216IT: disponibile presso Unieuro al prezzo di 1.999€

disponibile presso Unieuro al prezzo di 1.999€ GPU Asus Dual-RTX3060-O12G-V2: disponibile presso Mediaworld al prezzo di 399€

disponibile presso Mediaworld al prezzo di 399€ GPU PNY GeForce Vector GP66 12UH-216IT: disponibile presso Ak Informatica al prezzo di 769€

disponibile presso Ak Informatica al prezzo di 769€ GPU Asus ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC: disponibile presso Next al prezzo di 799€

disponibile presso Next al prezzo di 799€ GPU PNY GeForce RTX 3070 Ti 8GB: disponibile presso Mediaworld al prezzo di 779€

disponibile presso Mediaworld al prezzo di 779€ Asus ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC: disponibile presso Drako al prezzo di 799€

disponibile presso Drako al prezzo di 799€ Acer Desktop Nitro 50 N50-640, disponibile presso Mediaworld al prezzo di 1.299€

Chiaramente, tutte le promozioni in questione sono legate all’effettiva disponibilità dei prodotti, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.