NVIDIA lancia sconti su notebook RTX, affidandosi a Unieuro, Amazon e MediaWorld

Il ritorno a scuola sta portando non pochi studenti a cercare un portatile da utilizzare per lo studio. In questo contesto, volendo unire l'utile al dilettevole, potrebbe risultare interessante puntare su un notebook da gaming, in modo da potersi anche divertire mediante il proprio portatile. NVIDIA lo sa bene e infatti ha lanciato delle offerte.

Più precisamente, il noto brand ha scelto di affidare ad alcuni dei più noti store online nostrani, ovvero Unieuro, Amazon e MediaWorld, delle promozioni legate a notebook da gaming con GPU GeForce RTX serie 30. A tal proposito, i modelli messi in sconto per l'occasione sono tre, due di ASUS e uno di MSI. Di seguito analizziamo le offerte e le schede video coinvolte (potete approfondire le altre caratteristiche tecniche mediante gli appositi link).

Partendo da MSI GP66 Leopard 10UG-272IT, quest'ultimo viene venduto a un prezzo pari a 1749 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che solitamente il costo del prodotto ammonterebbe a 1999 euro, quindi si tratta di uno sconto del 13%, ovvero di 250 euro. Potrebbe dunque risultare un'occasione interessante, se siete interessati a questo modello con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070.

Da Unieuro è invece in sconto il modello ASUS TUF Dash F15 FX516PC-HN001T, che viene proposto a 1199 euro (anziché 1299 euro). Lo sconto in questo caso è del 7%, ovvero di 100 euro. La GPU coinvolta? Una NVIDIA GeForce RTX 3050.

Infine, per quel che concerne MediaWorld, a quest'ultima catena è stato affidata la promozione relativa al notebook ASUS FX516PM-HN002T. Quest'ultimo verrebbe infatti venduto a 1299 euro al posto dei precedenti 1599 euro. Il possibile risparmio sarebbe dunque di 300 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile.