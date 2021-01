NVIDIA lancia in sordina GeForce GT 1010, i dati della GPU entry-level

In occasione del CES 2021 NVIDIA ha presentato la GPU GeForce RTX 3060 attesa da tantissimi appassionati di videogiochi e non solo, ma non è l’unica scheda grafica che la società avrebbe deciso di lanciare di recente: nelle ultime ore, infatti, è apparsa ufficialmente - ma di nascosto - il modello GeForce GT 1010 entry-level.

Questa GPU non è altro che il successore della famosa GeForce GT 710, ora basata su architettura Pascal e pensata per configurazioni di basso livello. Ad avvistarla sono stati i colleghi di Videocardz assieme al rinomato sito TechPowerUp e allo YouTuber Dapz, i quali l’hanno scoperta nella pagina web ufficiale dei driver di casa NVIDIA.

Giungendo alle specifiche tecniche, NVIDIA GeForce GT 1010 ha un chip entry-level SKU GP108 con 256 CUDA core, velocità di clock base di 1228 MHz e boost pari a 1468 MHz, 2 GB GDDR5 di memoria VRAM su interfaccia bus a 64 bit e, infine, TDP di 30 W che dunque non richiederà alcun connettore di alimentazione esterno. Lato connettività non mancano poi due uscite DVI e una singola mini-HDMI.

Insomma, non è niente di speciale ma sarà utilissima ed estremamente accessibile per tutti coloro che desiderano completare una build molto semplice con una scheda grafica base: GT 1010 dovrebbe infatti aggirarsi attorno ai 50-60 Dollari, esattamente come la GT 710, ma essendo che ora i prezzi ufficiali e la disponibilità non sono ancora noti non ci resta che attendere maggiori informazioni al riguardo.

Durante il CES 2021 NVIDIA ha anche ufficializzato le nuove GPU della serie GeForce RTX 30 Mobility dedicate al mondo dei laptop e notebook top di gamma.