NVIDIA lancia il supercomputer più veloce al mondo: al lavoro sulla mappa 3D dell'universo

NVIDIA verso fine 2020 aveva annunciato il lancio del supercomputer con IA Cambridge-1 in Inghilterra, ma ora la storia si ripete con l’accensione del supercomputer Perlmutter, considerato dall’azienda statunitense “Il più veloce al mondo per i carichi di lavoro su intelligenza artificiale”. Lavorerà sin da subito su un progetto molto ambizioso.

Come annunciato dallo stesso colosso di Jensen Huang tramite il blog ufficiale, Perlmutter è stato acceso presso il National Energy Research Scientific Computer Center (NERSC) in California per costruire la mappa 3D dell'universo più ambiziosa mai vista, grazie alla potenza di oltre 6.000 GPU NVIDIA A100 Tensore Core, in grado di fornire quattro exaFLOPS di prestazioni AI. La cosa più notevole è che le prestazioni vedranno un aumento nella “fase due”, con l’introduzione di una seconda tranche di CPU. Al completamento, dovrebbe rientrare tra i primi cinque supercomputer al mondo.

Saranno 7.000 i ricercatori che lavoreranno con e su Perlmutter con l’obiettivo di far progredire il settore dell’astrofisica. La speranza rimane quella di completare la mappa dell’universo per sapere più informazioni sull’energia oscura, la cui scoperta è valsa il premio Nobel a Saul Perlmutter.

Dion Harris, Nvidia HPC e responsabile marketing dei prodotti AI, ha dichiarato: “In un progetto, il supercomputer aiuterà ad assemblare la più grande mappa 3D dell'universo visibile fino ad oggi. Elaborerà i dati del Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), una sorta di fotocamera cosmica in grado di catturare fino a 5.000 galassie in una singola esposizione. I ricercatori hanno bisogno della velocità delle GPU di Perlmutter per catturare dozzine di esposizioni da una notte per sapere dove puntare DESI la notte successiva. Preparare un anno di dati per la pubblicazione richiederebbe settimane o mesi sui sistemi precedenti, ma Perlmutter dovrebbe aiutarli a svolgere il compito in appena pochi giorni”.

