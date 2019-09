NVIDIA potrebbe lanciare la nuova GeForce GTX 1650 Ti il 22 ottobre

NVIDIA potrebbe presto estendere la sua offerta di GPU per la fascia budget con la nuova scheda grafica GeForce GTX 1650 Ti. Questa proposta, che andrebbe a posizionarsi tra la GTX 1650 e la GTX 1660, sembra essere la risposta di NVIDA ai recenti rumor sulle nuove GPU NAVI low-end di AMD della serie RX 5600.

La notizia era già emersa nel mese di agosto e ora sembra ricevere una conferma. Il sito IThome ha inserito la GTX 1650 Ti nei suoi listini al prezzo di 1100 yuan che corrispondono a circa 155 dollari. La GTX 1650 potrebbe conseguentemente subire un taglio di prezzo. La nuova GeForce GTX 1650 Ti dovrebbe essere equipaggiata con 4 GB di VRAM e con un numero di CUDA core che oscillano tra i 1024 e i 1280. La GPU dovrebbe favorire un aumento delle prestazioni che varia tra il 10% e il 15%. Questa formula consentirebbe a NVIDIA di ridurre il gap tra la GTX 1650 e la GTX 1660.

La data di lancio non è ufficiale ma da quanto si apprende dovrebbe essere prevista per il 22 ottobre. Altri rumor suggeriscono che NVIDIA starebbe lavorando anche alla GeForce GTX 1660 Super. Non resta che attendere nuove informazioni, vi terremo aggiornati.