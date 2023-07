NVIDIA ha lanciato in sordina la RTX 4060 Ti 16 GB: ve ne eravate accorti?

A metà maggio, NVIDIA ha annunciato le RTX 4060 e 4060 Ti: al momento dell'annuncio, il Team Verde ha spiegato che quest'ultima GPU sarebbe stata lanciata in due tagli di VRAM, rispettivamente pari a 8 GB e a 16 GB. Dopo un paio di mesi, finalmente, NVIDIA ha lanciato la RTX 4060 Ti 16 GB, anche se la commercializzazione della GPU è passata in sordina.

Già sapevamo che la RTX 4060 Ti non riceverà recensioni, ma pare che il lancio della scheda sia stato effettuato in modo decisamente "silenzioso" dal colosso di Santa Clara: fortunatamente, come riporta la stampa internazionale, da oggi la NVIDIA RTX 4060 Ti 16 GB è disponibile per il pubblico e per i recensori indipendenti (dal momento che il Team Verde non invierà alcun sample alla stampa specializzata).

Le caratteristiche principali della scheda sono ovviamente la VRAM da 16 GB e il bus da 128-bit: si tratta dunque di una memoria doppia rispetto alla RTX 4060 8 GB, che dovrebbe garantire delle performance nettamente superiori a quest'ultima, le quali però vengono smorzate da un bus di interfaccia identico a quello del modello di RTX 4060 Ti lanciato negli scorsi mesi. Per ora, NVIDIA ha diffuso solo alcuni dati ufficiali sulle performance della RTX 4060 Ti 16 GB, che potete vedere nel grafico in calce a questa notizia.

Negli scorsi giorni, abbiamo visto le RTX 4060 Ti 16 GB di ASUS, un totale di tre modelli tutti facenti parte della serie PROART per creativi: sembra dunque che la GPU non sia rivolta esclusivamente ai giocatori, il che ne spiegherebbe le specifiche piuttosto controverse. D'altro canto, NVIDIA sta pubblicizzando la scheda come una componente pensata per il gaming in 1080p, mentre le RTX 3060 Ti e 3070 di scorsa generazione puntavano già ai 1440p.

Come se non bastasse, i prezzi della RTX 4060 Ti, che oscillano tra i 399 e i 499 Dollari sul mercato americano, sono decisamente elevati per una GPU pensata per il gaming in 1080p, così come eccessiva è la sua VRAM da 16 GB. Dobbiamo inoltre considerare che i test mostrati da NVIDIA, che mostrano un marcato salto generazionale rispetto alle schede video comparabili di scorsa generazione, sono stati effettuati su videogiochi che supportato la Frame Generation del DLSS3, a cui possiamo dunque imputare gran parte dei miglioramenti.