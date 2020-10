NVIDIA, il lancio della GeForce RTX 3070 è stato rinviato di due settimane?

La GeForce RTX 3070 di NVIDIA potrebbe arrivare sul mercato con due settimane di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente. Tuttavia, la società non l’ha ancora comunicato ufficialmente a stampa ed utenti, ma ha semplicemente cambiato la data sul proprio sito web.

La novità è stata scovata da alcuni utenti che si sono collegati alla pagina del sito NVIDIA dedicata alla GeForce RTX 3070, dove ora è indicata come disponibile dal 29 Ottobre, esattamente il giorno dopo la serie Radeon RX 6000 di AMD.

Come osservato dai colleghi di VideoCardz, però, qualora il lancio della RTX 3070 dovesse essere rinviato, lo stesso potrebbe accadere anche per la RTX 3060 Ti, ma anche in questo caso non sono arrivate indicazioni precise.

La NVIDIA GeForce RTX 3070 sarà il primo modello desktop ad essere basata sulla GA104 e sarà caratterizzata da 5888 core CUDA ed 8 gigabyte di memoria GDDR6. In termini di prestazioni, dovrebbero essere simili o di poco più veloci rispetto alla RTX 2080 Ti, ad un prezzo molto più basso e di circa 499 Dollari. Qualche settimana fa sono trapelati anche i prezzi europei dei modelli custom della RTX 3070.

Sempre lo stesso sito ha appreso che il lancio sarebbe stato rinviato a causa di alcuni ritardi con la revisione dei campioni.