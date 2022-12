NVIDIA, lancio silente per la nuova RTX 3050: è ancora più conveniente

È almeno da febbraio del 2022 che si parla del possibile arrivo sul mercato di una nuova RTX 3050 più efficiente sul fronte dei consumi, con una diversa GPU e un TGP di appena 115W: il momento sembra finalmente arrivato.

In forma di lancio silente, infatti, sono stati gli stessi AIB a iniziare a distribuirla, di fatto rimpiazzando la "vecchia" versione con la nuova da 15W in meno. Sotto la scocca, invece del chip GA106-150 da 2560 Core CUDA, la nuova GPU GA107 con un profilo tecnico sostanzialmente invariato.

Il core count dovrebbe essere il medesimo, così come gli RT-Core (20) e i Tensor Core (80). Identica anche la memoria, vale a dire 8 GB di tipo GDDR6 su bus a 128-bit, per un totale di 14 Gbps e 224 GB/s.

Il nuovo chip in buona sostanza sarà soltanto più parsimonioso sul fronte dei consumi, oltre a consentire un risparmio di silicio per l'azienda dal momento che il chip GA106 intero (lo stesso della RTX 3060) è più grande della GA107.

Quanto alle frequenze, trattandosi di una scheda priva di una variante reference, possiamo solo attenerci a quanto riportato dai primi produttori partner a mostrarla pubblicamente. Tra questi, MSI propone il modello Ventus 2X OC con un clock massimo di 1807 MHz. Inutile dire che questa scheda, straordinariamente accessibile e gradualmente sempre più conveniente sul fronte dei prezzi, rappresenta a oggi forse la migliore opzione entry level per entrare nel mondo del gaming in Ray Tracing, nonché porta d'ingresso per tutte quelle tecnologie legate al Deep Learning come il DLSS.

Ormai il tema dei consumi è sempre più sentito da parte del pubblico e degli stessi produttori. Per questo motivo, nonostante il giudizio globalmente tiepido per via di un price point opinabile, nella nostra recensione della RTX 4080 abbiamo enfatizzato in maniera particolare la sua eccezionale efficienza energetica rispetto alle RTX Serie 30 di fascia alta.