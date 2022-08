NVIDIA al lavoro per ridurre il TBP di RTX 4080 e 4070: calano anche le prestazioni?

La scorsa settimana vi abbiamo parlato dei cambiamenti delle (presunte) specifiche tecniche della RTX 4080 di NVIDIA, che potrebbe essere più potente del previsto. Oggi, un noto leaker è tornato sull'argomento, spiegando che NVIDIA avrebbe rivisto i consumi della RTX 4080 e della RTX 4070 al ribasso.

A riportare le indiscrezioni è il noto leaker Kopite7Kimi su Twitter, che ha spiegato che NVIDIA considera un problema i consumi delle sue due schede di fascia medio-alta e che starebbe lavorando per ridurli il più possibile in vista del lancio. Con un'uscita prevista per l'ultimo trimestre dell'anno, o forse addirittura per settembre, pare però che la casa di Santa Clara abbia i giorni contati.

Sempre Kopite7Kimi ha spiegato quali dovrebbero essere i TBP ufficiali delle due schede dopo gli eventuali "ritocchi" da parte del produttore. In particolare, la RTX 4080 avrà un TBP da 320 W, mentre la RTX 4070 si assesterà attorno ai 285 W. Vi ricordiamo comunque che nelle scorse settimana è cambiata anche la scheda tecnica della RTX 4070, e non solo quella della RTX 4080.

Altri rumor, risalenti questa volta agli scorsi mesi, avevano stabilito che la RTX 4080 avrebbe avuto un TBP da 450 W, mentre la RTX 4070 avrebbe abbondantemente superato i 350 W. Non è dunque chiaro come abbia fatto NVIDIA a ridurre in modo così pronunciato i consumi delle due schede, anche se vi è la possibilità che le loro performance siano state riviste al ribasso per assestarsi su dei TBP simili a quelli delle GPU Ampere.

Nel caso della RTX 4080, in particolare, ci troveremmo di fronte ad una riduzione dei consumi del 29% nel giro di poche settimane (ammesso che i dati siano corretti), che secondo Tom's Hardware potrebbe essere stata ottenuta solo rivedendo al ribasso le performance della scheda: in questo caso la riduzione del TBP potrebbe trasformarsi in una notizia negativa per i giocatori, che avrebbero a disposizione delle schede dalle prestazioni ridotte per contenerne i consumi energetici.