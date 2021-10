NVIDIA al lavoro sulla nuova top di gamma per notebook: RTX 3090 o RTX 3080 Ti?

Dopo l'apertura ai preordini di GeForce NOW RTX 3080, mettiamo da parte il cloud gaming per tornare a parlare di hardware, pur restando in tema di portabilità e prestazioni estreme. Il lancio della NVIDIA GA103 su notebook potrebbe essere imminente.

Non è ancora chiaro se i prossimi laptop da gaming più potenti del mondo potranno vantare una GeForce RTX 3090 o una RTX 3080 Ti, ma il momento del lancio sembra essere ugualmente vicino con la seconda denominazione in vantaggio sulla prima.

A parlarne, nelle ultime ore, è stato Matthew Smith, uno dei gestori di TechPowerUp GPU e del database di GPU-Z. Stando a un suo recente tweet, infatti, NVIDIA sarebbe al lavoro sulla RTX 3080 Ti Mobile con chip GA103 (GN20-E8). Attualmente non si sa molto altro sulla configurazione scelta da NVIDIA per questo segmento, ma i ragazzi di Videocardz hanno raggiunto Smith per qualche delucidazione.

Apparentemente, la fonte della notizia sarebbe il PCI Device ID Database, in cui un utente di nome Faintsnow avrebbe inserito la voce GN20-E8 con ID 2420. In seconda battuta la voce sarebbe stata poi rinominata in GA103 e solo successivamente arricchita del nome commerciale GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Sebbene non ci sia alcuna certezza e al nome Faintsnow non sia associato granché in termini di indiscrezioni e rumor, solitamente in questo database le voci vengono create e circostanziate direttamente dagli addetti ai lavori, a stretto contatto con i produttori di schede video.

A mettere tutto in discussione sarebbero i precedenti rumor sull'arrivo delle varianti SUPER nel segmento notebook, indiscrezioni avvalorate da leak di Lenovo sulla RTX 3070 SUPER, perciò non ci resta che attendere l'arrivo di notizie da fonti ufficiali.