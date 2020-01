NVIDIA: un leak svela le GeForce GTX 1650 Super e GTX 1650 Ti per notebook

Il noto utente _Rogame ha individuato nei database di Geekbench due nuove GPU della serie NVIDIA GeForce GTX che dovrebbero arricchire la famiglia mobile delle schede Turing. Le GPU arrivano insieme ai processori Intel Comet Lake-H di decima generazione che dovrebbero essere lanciati a marzo 2020.

In particolare le due GPU scoperte dovrebbero essere la NVIDIA GeForce GTX 1650 Super e la GeForce GTX 1650 Ti. Per quanto riguarda la GeForce GTX 1650 Ti, il chip dovrebbe essere equipaggiato con 16 Compute Unit e 1024 CUDA Core. La velocità di clock riportata è di 1,49 GHz, accompagnata da 4 GB di memoria GDDR6 e un'interfaccia bus a 128 bit. In termini numerici questa configurazione comporta un punteggio totale di 44.246 punti (contro i circa 52.000 della controparte desktop).

La GPU meno prestante, ovvero la GeForce GTX 1650 Super, dovrebbe essere equipaggiata con 14 Compute Unit e 896 CUDA Core. Questo chip ha una velocità di clock riportata pari a 1,56 GHz e una dotazione di memoria che include 4 GB GDDR6. In questo caso le prestazioni sembrano superiori a quelle della controparte desktop.

Nei giorni scorsi sono trapelate le prime informazioni sulle nuove GPU Ampere di NVIDIA ed in particolare sulle presunta GeForce RTX 3080 e 3070.