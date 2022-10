NVIDIA, leakate le GeForce RTX 40 per laptop: c'è anche la RTX 4090!

Dopo aver scoperto che NVIDIA non lancerà la RTX 4080 da 12 GB, un nuovo leak fa luce sui piani del Team Verde per le sue schede video di nuova generazione. Oggi, in particolare, scopriamo la roadmap delle GPU NVIDIA RTX 40 per laptop, che comprende un gran numero di schede video di ogni fascia.

A rivelare quali schede verranno lanciate su laptop dal produttore di Santa Clara è il leaker REHWK, che su Twitter ha postato una tabella proveniente da un produttore OEM di laptop e che spiega quali RTX 40 riceveranno una versione "mobile", pensata cioè per essere integrata su dei PC portatili. La lista completa comprende sei schede, ossia:

La GeForce RTX 4090

La GeForce RTX 4080 Ti

La GeForce RTX 4080

La GeForce RTX 4070

La GeForce RTX 4060 Ti

La GeForce RTX 4060

Il leak ha del clamoroso per almeno un paio di motivi. Il primo è che la GeForce RTX 4090 sarà lanciata in versione mobile: evento più unico che raro per una scheda di fascia così alta, specie se consideriamo che le dimensioni della RTX 4090 di NVIDIA sono veramente colossali. Sarà interessante capire come il Team Verde e i suoi partner riusciranno a comprimere la scheda nello chassis di un laptop.

In secondo luogo, nella lineup mancano sia la RTX 4070 Ti che la RTX 4050, nonostante le RTX 3070 Ti e 3050 in versione mobile siano state tra le GPU più utilizzate rispettivamente per i laptop di fascia media e per quelli di fascia medio-bassa. È ovviamente possibile che le due schede vengano lanciate solo in seguito, ma a occhio sembra che il loro posto verrà preso rispettivamente dalla RTX 4080 e dalla RTX 4060.